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Вдова Николая Караченцова оказалась в центре скандала

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Импульсивная Людмила Поргина забыла поговорку о том, что слово не воробей и наговорила жутких вещей в адрес директора "Ленкома" Марка Варшавера.

Вдова Николая Караченцова оказалась в центре скандала

Вдова народного артиста СССР Людмила Поргина очень не сдержана на язык. Она заявила, что Варшавер якобы хотел её уничтожить "за правду". Актриса заявляла, что ей запрещают говорить о сложной ситуации в театре после ухода Марка Захарова. Вдова Караченцова даже боялась, что её может сбить машина.

Впрочем, женщина пересмотрела свои взгляды и, по словам директора театра, принесла ему свои извинения. В "Ленкоме" женщина получает гонорар, несмотря на то, что давно не выходит на сцену.

"Поргина пришла ко мне, покаялась. Сказала: "Да, я была неправа, извините меня"", — цитирует слова Варшавера News. ru. — "Я с Поргиной и не ругался. Как может руководитель ругаться с актрисой, которая к тому же 30 лет не работает в театре? Как я могу с ней какие-то иметь войны? Она числится актрисой театра, ну и ради бога! Во имя мужа мы ее сохраняем в театре".

Варшавер объяснил, что ради памяти покойного Николая Караченцова в театре уважительно относятся и к Людмиле Поргиной.

Директор "Ленкома" напомнил, что заслуги актрисы весьма скромные и только благодаря стараниям "Ленкома" Поргина получила звание заслуженной артистки.

"Да. Я жесток сейчас, но эта жестокость выплыла за многие годы ее хамства. Она позволяла себе говорить нелестные вещи о Марке Захарове. Как так можно? Работать в театре и отзываться плохо о великом режиссере. А сейчас она о нем потрясающе говорит. Меня раньше восхваляла, а теперь у нее изменились приоритеты. Некрасиво она себя ведет. Она сегодня получает деньги ни за что", — поделился своим мнением Марк Борисович.

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БЕЛЫЕ НОЧИ НА СПАСЕ. ЛЮДМИЛА ПОРГИНА: 2 ГОДА БЕЗ НИКОЛАЯ КАРАЧЕНЦОВА
Автор: Елена Былкина
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