Вдова Николая Караченцова оказалась в центре скандала

Импульсивная Людмила Поргина забыла поговорку о том, что слово не воробей и наговорила жутких вещей в адрес директора "Ленкома" Марка Варшавера.

Вдова народного артиста СССР Людмила Поргина очень не сдержана на язык. Она заявила, что Варшавер якобы хотел её уничтожить "за правду". Актриса заявляла, что ей запрещают говорить о сложной ситуации в театре после ухода Марка Захарова. Вдова Караченцова даже боялась, что её может сбить машина.

Впрочем, женщина пересмотрела свои взгляды и, по словам директора театра, принесла ему свои извинения. В "Ленкоме" женщина получает гонорар, несмотря на то, что давно не выходит на сцену.

"Поргина пришла ко мне, покаялась. Сказала: "Да, я была неправа, извините меня"", — цитирует слова Варшавера News. ru. — "Я с Поргиной и не ругался. Как может руководитель ругаться с актрисой, которая к тому же 30 лет не работает в театре? Как я могу с ней какие-то иметь войны? Она числится актрисой театра, ну и ради бога! Во имя мужа мы ее сохраняем в театре".

Варшавер объяснил, что ради памяти покойного Николая Караченцова в театре уважительно относятся и к Людмиле Поргиной.

Директор "Ленкома" напомнил, что заслуги актрисы весьма скромные и только благодаря стараниям "Ленкома" Поргина получила звание заслуженной артистки.

"Да. Я жесток сейчас, но эта жестокость выплыла за многие годы ее хамства. Она позволяла себе говорить нелестные вещи о Марке Захарове. Как так можно? Работать в театре и отзываться плохо о великом режиссере. А сейчас она о нем потрясающе говорит. Меня раньше восхваляла, а теперь у нее изменились приоритеты. Некрасиво она себя ведет. Она сегодня получает деньги ни за что", — поделился своим мнением Марк Борисович.

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