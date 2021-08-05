МакSим вылечили препаратом, от которого скончался Майкл Джексон

Выяснились подробности лечения певицы МакSим, которая провела в коме больше месяца.

Певица Марина Абросимова (настоящее имя МакSим) проходит реабилитацию, восстанавливаясь после тяжелой формы пневмонии.

Несмотря на тяжёлый недуг, исполнительница нисколько не утратила ясности мышления. У неё нет проблем с памятью, она всё осознаёт и без проблем помнит, общаясь с родными и друзьями по видеосвязи.

Медики уверяют, что искусственная кома, которую вызывают с помощью сильнодействующих седативных препаратов, не наносит вреда организму.

"Никаких последствий для пациента от препаратов быть не может, осложнения развиваются разве что от самой болезни. Раньше, когда для седации использовали эфир, конечно, вреда было много. Но сейчас есть современные средства, например, ксенон: он максимально бережно сохраняет все функции организма, предохраняет мозг от гипоксии, дает возможность пациенту отдохнуть и восстановиться. В больнице №52, где лечат артистку, используют пропофол. Это тоже довольно безопасное средство, — цитирует слова анестезиолога-реаниматолога Льва Николаева "Комсомольская правда".

Врачи долгое время применяют препарат, однако, только профессиональные медики могут применять его грамотно.

Превышение дозировки может привести к печальным последствиям. Когда американский исполнитель Майкл Джексон пытался применить пропофол как снотворное, он скончался от передозировки.

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