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Осунувшийся Семён Слепаков рассказал о лечении в карельской клинике

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист Семён Слепаков занялся собственным здоровьем и написал про это стихотворение в своём сатирическом стиле.

Семён Слепаков
Семён Слепаков

Комик сейчас лечится в одной из модных клиник Карелии. Слепаков заметно похудел: так, что одежда стала ему велика.

Звезда Comedy Club публикует в своём Instagram снимки, показывая как он оздоравливается в сосновом лесу с чистейшим воздухом.

Артист занимается скандинавской ходьбой, играет в спортивные игры с мячом и практикует "скалолазание" на детском игровом комплексе.

Это только внешние оздоровительные процедуры. О том, что скрыто от глаз фолловеров, он написал в своём юмористическом стихотворении.

"Здесь жирдяев примет врач —
Полный спектр у него!
Первые три дня — жесткач,
Ну, а дальше — ничего", — пишет комик

Не обошлось и без очистительных процедур через клизму.

"Ловко вставят клизму в попу —
Незачем лететь в Европу —
Нет для клиники "Кивач"
Нерешаемых задач!" — пишет воодушевлённый артист.

Подписчики предположили, что такое лечение им не по карману и написали свой стихотворный ответ Слепакову.

"За такую цену, Сёма,

Мы худеть решили дома.

Лейкопластырь 100 рублей.

Рот заклеим и балдей.

Руки свяжем тоже, чтобы

Не тянулись за едой,

Максимум рублей за 40

Можно скотч купить любой, — написали остроумные интернет-пользователи.

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Семен Слепаков: Вирусная (Текст - Семен Слепаков/Джавид Курбанов)
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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