Юморист Семён Слепаков занялся собственным здоровьем и написал про это стихотворение в своём сатирическом стиле.
Комик сейчас лечится в одной из модных клиник Карелии. Слепаков заметно похудел: так, что одежда стала ему велика.
Звезда Comedy Club публикует в своём Instagram снимки, показывая как он оздоравливается в сосновом лесу с чистейшим воздухом.
Артист занимается скандинавской ходьбой, играет в спортивные игры с мячом и практикует "скалолазание" на детском игровом комплексе.
Это только внешние оздоровительные процедуры. О том, что скрыто от глаз фолловеров, он написал в своём юмористическом стихотворении.
"Здесь жирдяев примет врач —
Полный спектр у него!
Первые три дня — жесткач,
Ну, а дальше — ничего", — пишет комик
Не обошлось и без очистительных процедур через клизму.
"Ловко вставят клизму в попу —
Незачем лететь в Европу —
Нет для клиники "Кивач"
Нерешаемых задач!" — пишет воодушевлённый артист.
Подписчики предположили, что такое лечение им не по карману и написали свой стихотворный ответ Слепакову.
"За такую цену, Сёма,
Мы худеть решили дома.
Лейкопластырь 100 рублей.
Рот заклеим и балдей.
Руки свяжем тоже, чтобы
Не тянулись за едой,
Максимум рублей за 40
Можно скотч купить любой, — написали остроумные интернет-пользователи.
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