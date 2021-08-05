Осунувшийся Семён Слепаков рассказал о лечении в карельской клинике

Юморист Семён Слепаков занялся собственным здоровьем и написал про это стихотворение в своём сатирическом стиле.

Семён Слепаков

Комик сейчас лечится в одной из модных клиник Карелии. Слепаков заметно похудел: так, что одежда стала ему велика.

Звезда Comedy Club публикует в своём Instagram снимки, показывая как он оздоравливается в сосновом лесу с чистейшим воздухом.

Артист занимается скандинавской ходьбой, играет в спортивные игры с мячом и практикует "скалолазание" на детском игровом комплексе.

Это только внешние оздоровительные процедуры. О том, что скрыто от глаз фолловеров, он написал в своём юмористическом стихотворении.

"Здесь жирдяев примет врач —

Полный спектр у него!

Первые три дня — жесткач,

Ну, а дальше — ничего", — пишет комик

Не обошлось и без очистительных процедур через клизму.

"Ловко вставят клизму в попу —

Незачем лететь в Европу —

Нет для клиники "Кивач"

Нерешаемых задач!" — пишет воодушевлённый артист.

Подписчики предположили, что такое лечение им не по карману и написали свой стихотворный ответ Слепакову.

"За такую цену, Сёма, Мы худеть решили дома. Лейкопластырь 100 рублей. Рот заклеим и балдей. Руки свяжем тоже, чтобы Не тянулись за едой, Максимум рублей за 40 Можно скотч купить любой, — написали остроумные интернет-пользователи.

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