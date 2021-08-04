На могиле Евгения Осина всё-таки появился памятник

Исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" Евгений Осин умер три года назад, однако его могила долгое время представляла собой лишь скромный крест и невзрачную оградку.

Этот факт удивлял поклонников певца, которые были уверены, что артист достоин, чтобы на его могиле появился хороший памятник, к которому могли бы приходить фанаты исполнителя. Но на месте захоронения Осина царило запустение и беспорядок. Никто не убирал захоронение, поэтому на могиле стояли увядшие цветы.

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин увидел в СМИ информацию о бесхозной могиле певца и дал обещание помочь с установкой памятника. Но родственники Осина не дождались помощи от Разина. В итоге экс-супруга и дочь артиста за свой счёт облагородили мемориал.

Теперь захоронение из белого камня выглядит вполне презентабельным. К мемориалу, сделанному с большим вкусом, возложили свежие гвоздики.

"Твои песни у нас на устах, твоя музыка в наших сердцах", — гласит надпись на белокаменном могильном памятнике.

Разин ранее принял участие в деле захоронения Осина. Он выкупил участок на кладбище и организовал панихиду.

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