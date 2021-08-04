Исполнитель хита "Плачет девушка в автомате" Евгений Осин умер три года назад, однако его могила долгое время представляла собой лишь скромный крест и невзрачную оградку.
Этот факт удивлял поклонников певца, которые были уверены, что артист достоин, чтобы на его могиле появился хороший памятник, к которому могли бы приходить фанаты исполнителя. Но на месте захоронения Осина царило запустение и беспорядок. Никто не убирал захоронение, поэтому на могиле стояли увядшие цветы.
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин увидел в СМИ информацию о бесхозной могиле певца и дал обещание помочь с установкой памятника. Но родственники Осина не дождались помощи от Разина. В итоге экс-супруга и дочь артиста за свой счёт облагородили мемориал.
Теперь захоронение из белого камня выглядит вполне презентабельным. К мемориалу, сделанному с большим вкусом, возложили свежие гвоздики.
"Твои песни у нас на устах, твоя музыка в наших сердцах", — гласит надпись на белокаменном могильном памятнике.
Разин ранее принял участие в деле захоронения Осина. Он выкупил участок на кладбище и организовал панихиду.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Торир Хергейрссон с нетерпением ждёт встречи с Россией. Главный тренер норвежских гандболисток полон надежд на реванш, но название русской команды его возмущает.