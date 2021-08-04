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Вера Брежнева рассказала о трепетных отношениях с Меладзе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Отношения экс-солистки группы "ВИАГра" Веры Брежневой и композитора Константина Меладзе, которые уже шесть лет состоят в браке, всегда вызывают острый интерес публики.

Вера Брежнева рассказала о трепетных отношениях с Меладзе

Звёздная пара сейчас путешествует по лучшим курортам Европы. Недавно Вера порадовала аудиторию совместным снимком с супругом. Парочка сфотографировалась на катере в живописной Венеции.

После Италии Брежнева и Меладзе направилась нежится под ласковыми лучами солнца Греции.

У обворожительной артистки появилось время лично пообщаться с поклонниками в своём Instagram-аккаунте.

Вера активно отвечает на вопросы фанатов и устраивает интерактивы. Подписчики поинтересовались у певицы, почему она редко выходит на прямую связь с фолловерами.

Вера объяснила, что не привлекает к своему аккаунту профессиональных смм-менеджеров. Артистка заявила, что сама ведет свою страничку в Instagram.

"Это очень приятно, и это правда, — ответила певица на тёплые слова поклонницы. — Спасибо за веру, хотя на директ у меня времени нет".

Фолловеры спросили у знаменитости, не прибегает ли она иногда к помощи супруга Константина Меладзе.

"Бинго! И он всегда готов помочь", — поспешила ответить на вопрос Вера Брежнева.

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Вера Брежнева и Константин Меладзе отдыхают в Венеции
Автор: Елена Былкина
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