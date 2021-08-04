"Мой разрез глаз и нос": Брухунова показала подросшего сына Вагана

Молодая супруга Евгения Петросяна разместила в своём Instagram-аккаунте серию снимков с сыном Ваганом.

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова опубликовала в своём микроблоге милую семейную фотосессию.

На снимках и мама и малыш нарядились в комбинезоны свободного кроя. Ребёнок на снимках запечатлён в профиль.

По этим фотографиям интернет-аудитория пытается понять, на кого всё-таки похож очаровательный мальчуган, которому скоро исполнится годик.

"Этот парень умеет вовлекать!" — подписала фотографии супруга юмориста.

Фолловеры внимательно разглядели Татьяну, обратив внимание на просторный наряд Татьяны.

"Татьяна, глядя на свободный комбинезон, сейчас вся желтая пресса всколыхнется новостью о Вашей беременности", — написали в Сети. "Мне давным-давно наплевать", — ответила Татьяна.

Как всегда публика начала утверждать, что мальчик очень похож на маму.

"Вы ошибаетесь. У Вагана мой разрез глаз и нос. Всё остальное папино", — уверяет Брухунова. "Порода Петросяна. Конечно мамина есть тоже,", — пишут подписчики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.