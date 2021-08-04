Молодая супруга Евгения Петросяна разместила в своём Instagram-аккаунте серию снимков с сыном Ваганом.
Татьяна Брухунова опубликовала в своём микроблоге милую семейную фотосессию.
На снимках и мама и малыш нарядились в комбинезоны свободного кроя. Ребёнок на снимках запечатлён в профиль.
По этим фотографиям интернет-аудитория пытается понять, на кого всё-таки похож очаровательный мальчуган, которому скоро исполнится годик.
"Этот парень умеет вовлекать!" — подписала фотографии супруга юмориста.
Фолловеры внимательно разглядели Татьяну, обратив внимание на просторный наряд Татьяны.
"Татьяна, глядя на свободный комбинезон, сейчас вся желтая пресса всколыхнется новостью о Вашей беременности", — написали в Сети.
"Мне давным-давно наплевать", — ответила Татьяна.
Как всегда публика начала утверждать, что мальчик очень похож на маму.
"Вы ошибаетесь. У Вагана мой разрез глаз и нос. Всё остальное папино", — уверяет Брухунова.
"Порода Петросяна. Конечно мамина есть тоже,", — пишут подписчики.
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