Личное всё же стало публичным: Гоша Куценко впервые показал своих дочек

Известный российский и украинский актёр Гоша Куценко часто радует зрителей своей игрой в театрах и кино. Заслуженный артист России принимает активное участие в съёмках отечественных фильмов, ведёт благотворительную деятельность, снимается в рекламных роликах. Однако социальные сети артист посещает не очень часто.

У Юрия (настоящее имя актёра) есть аккаунт в в сети Instagram, в котором он обычно публикует смешные и социальные ролики из интернета. Иногда артист там анонсирует новые фильмы и треки, вышедшие в прокат. Ещё реже постит свои фотографии. И только свою семью он бережно охраняет от посторонних взглядов. До вчерашнего дня Гоша никогда не показывал своих детей виртуальной публике.

Любительское видео из личного архива появилось в социальной сети актёра. На нём запечатлены две дочти актёра, его семья, и, конечно, он сам. На видео вся чета веселится в воде в Подмосковье.

Сам Гоша подписал видео очень лаконично: "Подмосковный Рай".

Видео быстро собрало огромное колличество лайков и комментариев. Звёздные друзья актёра одни из первых оставили свои комментарии.

"Гоша, как хорошо с семьёй!" — написала Екатерина Лобанова. "Круто!" — поделилась эмоциями Алиса Лобанова.

В сториз артист провёл экскурсию по спа-отелю, в котором отдыхал с семьёй. Гоша поддержал отечественный туризм — "Какие заграницы? Подмосковье!".

Фанаты Гоши были обрадованы такой откровенностью актёра и в коменнтариях просили чаще показывать его семью. Возможно, Гоша Куценко прислушается к просьбам и вскоре в интернете появятся новые фотографии дочек артиста.