Виторган восхитился благородным поступком испанского бегуна

Артист Максим Виторган прокомментировал трогательную историю, когда испанец помог растерявшемуся кенийцу выиграть золото.

Максима Виторгана восхитил благородный поступок испанского спортсмена, который не захотел воспользоваться ошибкой кенийского бегуна и помог своему конкуренту занять первое место в забеге.

История гласит, что кенийский бегун Абель Мутаи остановился в нескольких метрах от финиша, так как думал, что уже финишировал. Испанец Иван Фернандес, который бежал вслед за ним, попытался объяснить спортсмену его ошибку. Кениец не понял разъяснений испанца, тогда тот просто подтолкнул коллегу к заветной победной черте, сам довольстовавшись серебряной наградой.

Когда журналист поинтересовался у бегуна, почему он так поступил, тот ответил: "Я мечтаю, чтобы однажды у нас была какая-то общественная жизнь, в которой мы будем подталкивать себя и других к победе… Я не дал ему выиграть, он выиграл. Гонка была его".

Испанца беспокоило то, что его победа была бы неполноценной и то, что его мама бы осудила его за незаслуженное золото.

"Это история о том, что человека определяет не только то, что он сделал, но и то, что он имел возможность сделать с выгодой для себя и не сделал. Ну и ещё про мам", — написал Виторган в своём аккаунте.

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