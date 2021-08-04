"Гробовые проедаю": Садальский оправдался за роскошный ужин с устрицами

Актёр Станислав Садальский всегда сочувствует малообеспеченным слоям населения, обличая несправедливость общества. Подписчики упрекнули артиста за шикарное угощение из устриц. В ответ на упрёки звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" нашёл оправдание роскоши, которую он себе позволил.

Стас Садальский решил побаловать себя экзотическим угощением из морепродуктов. Он разместил в Instagram снимок, на котором сидит за шикарно сервированным столом. В огромном блюде со льдом перед ним — устрицы с лимоном.

"То, что мы называем природой, говорит Устрица, это мир, который мы убиваем и который скоро начнет убивать нас. То что сейчас и происходит… Один получает устрицу, а второй — ракушку. А вы любите устрицы?" — спросил Садальский у подписчиков.

Фолловерам показалось, что пост артиста не соответствует тому образу сострадательного гражданина и правдолюбца, который взял на себя Садальский.

Это несоответствие сетевые острословы выразили в стихах.

"Где либерта, которой вечно жрать нечего, и все мозги сломали, как обустроить государство российское …а "Утром мажу бутерброд — сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот! Ночью встану у окна и стою всю ночь без сна — все волнуюсь об Расее, Как там, бедная, она?" — написали интернет-пользователи. "Гробовые проедаю", — ответил на упрёки Садальский.

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