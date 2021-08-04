Повзрослевший сын Валерия Золотухина стал точной копией отца

Поклонники Валерия Золотухина были поражены внешнему сходству юноши с покойным артистом.

Сын Валерия Золотухина Иван

Актриса Ирина Линдт разместила в своём Instagram-аккаунте фотографию 16-летнего сына Ивана, который является наследником покойного народного артиста РСФСР Валерия Золотухина.

"Как заставить 16-летнего сына сфотографироваться вместе с мамой или хотя бы одному? Варианты: никак, тайком через окно, дать свои солнечные очки или дождаться хорошего настроения! Мой Ванюша!" — подписала Ирина Линдт трогательный семейный снимок.

Артистка Линдт сделала памятный снимок с сыном, отдыхая на Мальдивах.

Подписчики обратили внимание на то, как Иван похож на отца.

У мальчика очень яркая внешность — золотистые пряди волос, светло-зеленые глаза, статная фигура.

Молодой человек напомнил поклонникам Валерия Золотухина в молодости.

Фолловеры тут же стали восхищаться юношей.

"Как можно так родить клона Золотухина, это невероятно!"; "Вылитый папа! Даже прищур тот же!"; "Какой Ваня красавец! Копия отца", — комментировали фото в Сети.

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