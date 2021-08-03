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Киркорову запретили на три года посещать Украину

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Инициатором запрета выступил украинский блогер Олег Стефаник, который настоял на том, чтобы СБУ внесла имя российского шоумена в чёрный список. 

Киркорову запретили на три года посещать Украину

Наказанием для Филиппа Бедросовича стал запрет пересекать границу Украины. Целых три года шоумен будет лишён возможности въезжать в Незалежную.

О торжестве своей инициативы Олег Стефаник написал в своём Facebook. Блогер подкрепил свои слова документом от Службы безопасности Украины.

В ответе СБУ написано, что блогер к ним обратился со своей инициативой 29 июня. На электронную почту спецслужбы представитель социальных медиа направил письмо с требованием внести имя российского артиста в чёрный список.

Представители спецслужб прислушались к рекомендации блогера и запретили Киркорову появляться на Украине. Три года певец будет значиться в этой стране как персона нон грата.

Ранее представитель МИД Мария Захарова поиронизировала на эту тему, назвав Филиппа Бедросовича оружием массового поражения.

"Украина признала Филиппа Киркорова угрозой национальной безопасности. Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?" — написала дипломат в своём Telegram-канале.

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Филипп Киркоров высказался о запрете въезда в Украину
Автор: Елена Былкина
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