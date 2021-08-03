Музыкальный критик оценил новую версию кончины Элвиса Пресли

Музыкальный критик Илья Легостаев проанализировал версию историка Салли Хедел, который поделился своими соображениями по поводу кончины легенды поп-музыки в книге "Элвис: рождённый умереть молодым".

Ранее Pravda.Ru писала о кончине внука Элвиса Пресли.

Автор книги предположил, что звезда, скорее всего, умер из-за врождённых генетических заболеваний, а не из-за злоупотребления алкоголем и наркотическими средствами, как считалось ранее.

"В данном случае лучше обращаться не к историкам, а к врачам. На мой взгляд, есть какие-то медицинские заключения после смерти, по крайне мере среди тех, кто не думает, что Элвис до сих пор жив и работает где-то на автозаправке. Всё это разговоры "если бы да кабы". Всё может быть, и генетические заболевания, и разные недуги, о которых никто не подозревал и, возможно, в те времена их совсем не лечили, — отметил критик в беседе с NEWS. ru

В своём исследовании Хедел объясняет, что бабушка и дедушка певца находились в родстве, что негативно отразилось на наследственности звезды. Эта версия в корне меняет отношение к артисту, который, согласно официальной версии, скончался от передозировки запрещёнными веществами.

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