EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МВФ обрадовал Украину "подарком ко дню независимости"
В калифорнийской тюрьме женщина забеременела от трансгендерной сокамерницы
Посольство США отреагировало на смерть белорусского активиста в Киеве
Шоумен оценил шансы МакSим собрать полный зал
На основе принципа взаимности: дипломат из Эстонии должен покинуть Россию
Бузова предстала в образе полосатой дикой кошечки
Наши инициативы остались без ответа: как Белоруссия пыталась помочь ЕС
Российский гимнаст выиграл олимпийскую медаль с камнем в почках
"Пошутили и посмеялись": PR-директор МакSим поговорила с ней по видеосвязи

Музыкальный критик оценил новую версию кончины Элвиса Пресли

Шоу-бизнес

Музыкальный критик Илья Легостаев проанализировал версию историка Салли Хедел, который поделился своими соображениями по поводу кончины легенды поп-музыки в книге "Элвис: рождённый умереть молодым".

Музыкальный критик оценил новую версию кончины Элвиса Пресли

Ранее Pravda.Ru писала о кончине внука Элвиса Пресли.

Автор книги предположил, что звезда, скорее всего, умер из-за врождённых генетических заболеваний, а не из-за злоупотребления алкоголем и наркотическими средствами, как считалось ранее.

"В данном случае лучше обращаться не к историкам, а к врачам. На мой взгляд, есть какие-то медицинские заключения после смерти, по крайне мере среди тех, кто не думает, что Элвис до сих пор жив и работает где-то на автозаправке. Всё это разговоры "если бы да кабы". Всё может быть, и генетические заболевания, и разные недуги, о которых никто не подозревал и, возможно, в те времена их совсем не лечили, — отметил критик в беседе с NEWS. ru

В своём исследовании Хедел объясняет, что бабушка и дедушка певца находились в родстве, что негативно отразилось на наследственности звезды. Эта версия в корне меняет отношение к артисту, который, согласно официальной версии, скончался от передозировки запрещёнными веществами.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Элвис Пресли - захватывающее выступление за 6 недель до смерти.
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
На основе принципа взаимности: дипломат из Эстонии должен покинуть Россию
Бузова предстала в образе полосатой дикой кошечки
Антибиотики: так ли они опасны для здоровья
Наши инициативы остались без ответа: как Белоруссия пыталась помочь ЕС
Российский гимнаст выиграл олимпийскую медаль с камнем в почках
"Пошутили и посмеялись": PR-директор МакSим поговорила с ней по видеосвязи
"Дело всего ЕС": как Литва попросила помощи в борьбе с нелегалами
"Не нужно прыгать на граблях": Дава высказался об отношениях с девушками
"А мы радуемся": Жириновский жёстко "проехался" по ядовитым арбузам
Неоновый шик: ювелир оценил стоимость кольца Ксении Собчак
Популярное
Газ
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу

"Газпром" сократил объёмы закачки газа в подземные хранилища Европы.

"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Асмус наглядно показала "причину развода" с Харламовым
Российский шоу-бизнес
Асмус наглядно показала "причину развода" с Харламовым
Мир. Новости мира
Литва утонет в пучине мигрантов, если не научится дружить с соседями
Мир. Новости мира
Между строк: что скрыл Вашингтон в очередном "ковидном" докладе
Василий Амирджанов Репертуар театров станут контролировать худсоветы Василий Амирджанов Усам Оздемиров Одиссея модуля "Наука" привела американцев в замешательство Усам Оздемиров Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова
Единоборства. Новости и обзоры
На Олимпиаде в Токио ожидается финал Россия — Украина с участием крымчанина
Новости Белоруссии
Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше
Хроники "гибридной войны режима Лукашенко": на выходных в Литве было "жарко"
Мир. Новости мира
Хроники "гибридной войны режима Лукашенко": на выходных в Литве было "жарко"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников