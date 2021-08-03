Шоумен оценил шансы МакSим собрать полный зал

Российский теле- и радиоведущий Александр Пряников порассуждал о дальнейшей карьере певицы МакSим, любовь публики к которой проявилась в самый кризисный для неё момент.

Поклонники исполнительницы хита "Знаешь ли ты" в полной мере проявили своё небезразличие к артистке, которая находилась на волосок от смерти.

Есть мнение, что интерес к певице после того, как она практически выкарабкалась с того света, непременно возрастёт.

Сегодня стало известно, что артистка пришла в себя и смогла дышать самостоятельно после длительной медикаментозной комы.

"МакSим заняла уже свою нишу, и она никуда не денется. Конечно, я думаю, что очень мало таких артистов. Хотя вот Сергей Жуков с "Руками вверх!", по-моему, по-прежнему даст фору любым молодым артистам по количеству концертов, — цитирует слова Пряникова NEWS. ru.

Шоумен убеждён, что песни МакSим будут пользоваться успехом, потому что артистка вложила в них всю душу.

"Я не думаю, что сейчас МакSим "наураганит" столько же, сколько было на пике, но, безусловно, спрос и сейчас есть. Люди знают, кто такая МакSим, знают её хиты. "Знаешь ли ты" будут подпевать в любом зале, как мне кажется. Забытые имена — это не про неё точно", — поделился своим мнением ведущий.

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