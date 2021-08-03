Аудитория сменила гнев на милость и забросала Ольгу Бузову восхищёнными комплиментами. Звезде удалось усмирить вредных хейтеров мудрым изречением Омара Хайяма и не вульгарным снимком в купальнике.
Ольга Бузова сфотографировалась в купальнике с леопардовым принтом. Фотографу удалось поймать тени так, что они образовали красивые полоски на загорелом теле звезды "Дома-2".
Ольга долгое время терпеливо сносила нападки недоброжелателей, и ей наконец удалось переломить злобу хейтеров. Положительных комментариев под её постами стало больше, чем отрицательных.
"О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше нас… Им просто не до нас.
/Омар Хайям", — написала под снимком мудрая Оля.
Фолловеры оценили и мудрое изречение философа, и красоту Бузовой.
"Шикарная, я обожаю эти изречения Омара Хайяма! Одна из любимых";
"В этом фото идеально ффсеее";
"Если человек видит в других только плохое — значит он сам такой";
"Я явно не лучше Вас! Но восхищаюсь Вами и как девушкой и как человеком! Фото как всегда огонь. Надо было всю серию, со всех ракурсов загрузить! Так сказать, деморализовать так по полной!" — комментировали снимок интернет-пользователи.
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