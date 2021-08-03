Бузова предстала в образе полосатой дикой кошечки

Аудитория сменила гнев на милость и забросала Ольгу Бузову восхищёнными комплиментами. Звезде удалось усмирить вредных хейтеров мудрым изречением Омара Хайяма и не вульгарным снимком в купальнике.

Ольга Бузова

Ольга Бузова сфотографировалась в купальнике с леопардовым принтом. Фотографу удалось поймать тени так, что они образовали красивые полоски на загорелом теле звезды "Дома-2".

Ольга долгое время терпеливо сносила нападки недоброжелателей, и ей наконец удалось переломить злобу хейтеров. Положительных комментариев под её постами стало больше, чем отрицательных.

"О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше нас… Им просто не до нас.

/Омар Хайям", — написала под снимком мудрая Оля.

Фолловеры оценили и мудрое изречение философа, и красоту Бузовой.

"Шикарная, я обожаю эти изречения Омара Хайяма! Одна из любимых"; "В этом фото идеально ффсеее"; "Если человек видит в других только плохое — значит он сам такой"; "Я явно не лучше Вас! Но восхищаюсь Вами и как девушкой и как человеком! Фото как всегда огонь. Надо было всю серию, со всех ракурсов загрузить! Так сказать, деморализовать так по полной!" — комментировали снимок интернет-пользователи.

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