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"Пошутили и посмеялись": PR-директор МакSим поговорила с ней по видеосвязи

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Похоже, что Марине Абросимовой (настоящее имя МакSим) удалось победить недуг. Певица находилась на волосок от смерти, однако организм 38-летней исполнительницы выстоял при том, что многие делали весьма неутешительные прогнозы по поводу её здоровья.

"Пошутили и посмеялись": PR-директор МакSим поговорила с ней по видеосвязи

Представитель артистки Маргарита Соколова ранее очень осторожно высказывалась о том, что Марине стало легче и она пошла на поправку. Теперь PR-директор МакSим увереннее говорит о положительных прогнозах, тем более, что певица активно восстанавливается после почти месячной комы.

"Её действительно отключили от аппарата, дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше. Настрой очень позитивный и боевой, лёгкие восстанавливаются. Мы пошутили и посмеялись, — написала Соколова в своём Instagram-аккаунте.

Менеджер исполнительницы отмечает, что Абросимовой предстоит долгая реабилитация, однако прямой угрозы для жизни больше нет.

Соколова объяснила, что Telegram-канал Mash, который первый сообщил радостную весть о Марине, немного преувеличил, сказав, что артистка смотрит телевизор. Такой техники в реанимации нет, и медики не возят МакSим в кресле по отделению.

Соколова рассказала певице о том, как за неё переживали её верные поклонники.

"Марина передаёт всем огромный привет и благодарность всем тем, кто переживал за неё, она почувствовала эту огромную поддержку и надеется в скором времени поблагодарить всех лично", — заключила она.

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Состояние здоровья певицы Максим сегодня, 3 августа 2021 года
Автор: Елена Былкина
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