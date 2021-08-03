"Не нужно прыгать на граблях": Дава высказался об отношениях с девушками

Бывший бойфренд Ольги Бузовой блогер Давид Манукян объяснил, что за последние восемь лет он встречался только с четырьмя девушками.

Дава категорично заявил, что он не даёт второго шанса экс-возлюбленным после расставания. Именно поэтому возвращение к бывшим для него невозможно.

Такой принцип Манукяна разочаровал армию поклонников Ольги Бузовой. Многие мечтательные натуры надеялись на воссоединение звезды "Дома-2" с Давой. Фанаты Бузовой считали, что Давид с Ольгой — гармоничная и красивая пара.

Обиженная Ольга после своего дня рождения призвала свою интернет-аудиторию массово отписываться от Манукяна, так как, по её словам, он изменял ей и поднимал на неё руку.

Давид Манукян разрушил последние иллюзии тех, кто ждал примирения звёздной пары, уверяя, что никогда не возвращается к тем, кто его хоть однажды предал.

"У меня есть одно правило: на бывших я ставлю крест. И никогда, ни при каких обстоятельствах возвращаться не буду. Поддерживать хорошие отношения, расстаться хорошо — да, но возвращать отношения — нет, ни в коем случае. Потому что, если человек тебя предал один раз, то он предаст и второй. Ни в коем случае нельзя повторять одни и те же ошибки, и прыгать на тех же граблях 20 раз", — приводит слова Манукяна WMJ. ru.

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