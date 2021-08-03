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Гордон объяснил, почему критиковал матерей-одиночек

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущий Александр Гордон дал большое интервью журналисту Юрию Дудю.

Гордон объяснил, почему критиковал матерей-одиночек

Дудь напомнил Александру, как тот в одном из шоу с Екатериной Стриженовой утверждал, что мужчине не стоит связывать свою жизнь с "разведёнкой с прицепом", имея в виду разведённую мать-одиночку.

Юрия такое категоричное утверждение шокировало.

Гордон отмечал, что если женщина про*** первый брак, велики шансы, что второй брак тоже потерпит фиаско.

"Ребёнок — это чужое семя, а вкладываться в чужое — противоприродно. Отношение между женщиной и мужчиной диктуются любовью, причём здесь чужой ребёнок? А Ну и если женщина настолько самостоятельна и независима, что в состоянии поднять и воспитать ребёнка без родного отца, то и мужчина ей не нужен", — говорил ранее Гордон.

В беседе с Дудём Александр Гордон не был столь категоричен.

Он признался, что в шоу просто играл свою женоненавистническую роль для поднятия рейтингов программы.

"Я не журналист и никогда им не был. Именно поэтому я за большую часть базара в неавторских программах не отвечаю. Для меня это текст пьесы, а я актёр в этом театре. Я этот текст произношу и делаю это хорошо, раз убеждаю, что это ещё и моя позиция", — объяснил звезда ТВ.

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Гордон – от «Закрытого показа» до «Мужское/Женское»
Автор: Елена Былкина
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