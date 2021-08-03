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Пугачёва дала урок танцев дочке Лизе и внучке Клаве

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сейчас дочка Кристины Орбакайте Клава Земцова гостит у звёздной бабушки. Девочка у Аллы Пугачёвой зря времени не теряет. Примадонна даёт профессиональные советы своим очаровательным наследницам. Алла Борисовна взяла на себя руководство импровизированными танцевальными номерами талантливых девочек.

Алла Пугачёва
Алла Пугачёва

Максим Галкин в своём Instagram-аккаунте разместил интересный ролик. На видео внучка Пугачёвой Клавдия Земцова и её дочка Лиза Галкина показывают чудеса импровизации.

Дирижирует процессом сама Примадонна. Маститая артистка подсказывает девочкам, когда чья очередь демонстрировать свои хореографические па. За кадром слышится "фирменный" голос Пугачёвой с характерной хрипотцой.

Девочки действительно очень хорошо двигаются под музыку, за долю секунды принимая решения о том, какое именно движение будет уместно в данном отрезке музыки.

"Утренняя разминка. Танцевальная импровизация. Лиза и Клава", — написал Максим Галкин под видео.

Клава Земцова и Лиза Галкина
Клава Земцова и Лиза Галкина

Худенькая и длинная Клава двигается удивительно гибко, словно гуттаперчевая девочка. Не отстаёт от своей племянницы и Лиза.

Звёздных подписчиков Примадонны восхитил талант девочек.

"Ух, как круто! Я аж сама зашевелилась перед экраном мобильника", — написала Елена Воробей.

"Красавицы!" — похвалила танцы Блёданс.

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Лиза Галкина танцует для Пугачевой
Автор: Елена Былкина
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