Звезда "Интердевочки" объяснила, для чего Проклова затеяла скандал

Звезда сериала "Каменская" и фильма "Интердевочка", актриса Елена Яковлева, предположила, что в молодости её коллеге нравилось внимание мужчин, иначе она не стала бы молчать о домогательствах.

Елена Яковлева не одобрила заявления Прокловой о домогательствах со стороны влиятельных мужчин.

Актриса уверена, что личными темами Елена Игоревна поделилась с публикой, желая заработать на скандале.

"За такие "откровения" на телевидении платят приличные деньги. И раз у артистки мало денег, значит, надо ей помочь. Вот она себе и помогла", — цитирует слова Яковлевой "Собеседник".

Елена Яковлева убеждена, что "странные" отношения устраивали Проклову в молодости, в противном случае она бы сообщила о них незамедлительно, а не спустя полвека.

"Всё, что касается мужчины и женщины, независимо от того, начальник это или нет, сложнее, чем кажется. И в таких случаях часто примешивается что-то другое — какие-то надежды на дальнейшее будущее: а вдруг я стану женой этого режиссера, а вдруг еще что-нибудь. А потом, когда не зовет и проходит 20-30 лет, а еще лучше 50 или когда "домогатель" вообще умер, вот тогда можно об этом сказать", — отметила Яковлева.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.