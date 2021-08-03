Паулина Андреева когда-то была украшением самых гламурных ночных тусовок столицы. Поклонники актрисы с трудом узнали одну из самых обворожительных актрис отечественного шоу-бизнеса, которая стала женой режиссёра Фёдора Бондарчука.
Паулина Андреева в 16 лет была студенткой факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, где проучилась всего два года.
Позже красавица задумалась об артистической карьере и поступила в Школу-студию МХАТ.
Фото из того далёкого времени появилось на страничке Instagram под названием "Московская тусовка 2007".
На фото очаровательная юная Паулина запечатлена у барной стойки.
"Было и прошло! Здесь пахнет древностью! Вспомним дружно веселое время. Верните мне мой 2007-ой!" — гласит статус аккаунта.
Подписчики группы гадали, кто запечатлён на фото. Вскоре удалось узнать на снимке 16-летнюю Андрееву.
"Юная, но все такая же красотка. Бондарчуку повезло", — комментировали фото в Сети.
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