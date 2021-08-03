Как выглядела Паулина Андреева 16 лет назад – фото

Паулина Андреева когда-то была украшением самых гламурных ночных тусовок столицы. Поклонники актрисы с трудом узнали одну из самых обворожительных актрис отечественного шоу-бизнеса, которая стала женой режиссёра Фёдора Бондарчука.

Юная Паулина Андреева

Паулина Андреева в 16 лет была студенткой факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета, где проучилась всего два года.

Позже красавица задумалась об артистической карьере и поступила в Школу-студию МХАТ.

Фото из того далёкого времени появилось на страничке Instagram под названием "Московская тусовка 2007".

На фото очаровательная юная Паулина запечатлена у барной стойки.

"Было и прошло! Здесь пахнет древностью! Вспомним дружно веселое время. Верните мне мой 2007-ой!" — гласит статус аккаунта.

Подписчики группы гадали, кто запечатлён на фото. Вскоре удалось узнать на снимке 16-летнюю Андрееву.

"Юная, но все такая же красотка. Бондарчуку повезло", — комментировали фото в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.