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Анфиса Чехова показала жаркую фотосессию с молодыми регбистами

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Анфиса Чехова в костюме с прозрачными вставками опубликовала снимки в компании красавцев из команды по регби.

Анфиса Чехова с командой по регби
Анфиса Чехова с командой по регби

Звезда ТВ и интернета Анфиса Чехова пропагандирует спорт, участвуя в ярких фотосессиях.

43-летняя знаменитость сейчас находится в отличной форме. Анфиса облачилась в чёрный обтягивающий комбинезон, подчёркивающий её соблазнительные формы. Пикантной деталью костюма являются прозрачные вставки на наряде звезды.

Окружают Чехову — пятеро атлетически сложенных красавцев-спортсменов, составляющий команду по регби.

"Этими горячими фото, в окружении молодых Регбистов, я хочу вам напомнить, что я являюсь Амбассадором 15-го юбилейного турнира "Кубок европейских чемпионов по регби 7" @rugby7org! Я жду вас 4-5 сентября в Санкт-Петербурге!!! Где на центральной и малой аренах спортивного комплекса "Петровский" состоится это грандиозное спортивное зрелище!!! Сильнейшие команды из России и Европы сразятся за звание лучших! Как вы понимаете, будет зрелищно, весело, спортивно и ооооочень захватывающе", — призвала Анфиса своих подписчиков.

Коллегу по шоу-бизнесу поддержала Наташа Королёва.

"Анфиса! Вау! Круто! Костюмчик зачёт и пацаны красаффчики!!!" — написала певица под постом Чеховой.

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Анфиса Чехова – про секс в спорте и голые календари с регбистами
Автор: Елена Былкина
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