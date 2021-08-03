Максим Галкин продолжает снимать видео с наследником Гарри. В очередном сюжете мальчик выдал отца, рассказав о монарших наклонностях супруга Аллы Пугачёвой.
В последнее время героями роликов Максима Галкина всё чаще становится его сын Гарри. Именно с ним юморист снимает интересный контент, который находит самый тёплый отклик у подписчика пародиста.
Дочь звёздной пары Лиза Галкина почему-то реже появляется на видео звезды ТВ и интернета.
Наследники Галкина и Пугачёвой отличаются непосредственным и образным мышлением.
В своём новом видео, опубликованном в сторис Instagram, супруг Примадонны искренне восхищается полевыми цветами, которые выросли вдоль пешеходных дорожек на приусадебном участке замка в деревне Грязь.
Максим призывает сына оценить красоту диких цветов. В ответ на этом Гарри проявляет чудеса остроумия.
"Все склонились к дорожкам, как подданные Максима Галкина", — сказал Гарри.
Максим Галкин оценил замечание сына и рассмеялся. В его смехе послышались железные ноты, достойные самого величественного правителя.
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