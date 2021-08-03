Сын Максима Галкина рассказал о необычных подданных шоумена

Максим Галкин продолжает снимать видео с наследником Гарри. В очередном сюжете мальчик выдал отца, рассказав о монарших наклонностях супруга Аллы Пугачёвой.

Максим Галкин с сыном Гарри прошлись по тропинкам цветущего сада

В последнее время героями роликов Максима Галкина всё чаще становится его сын Гарри. Именно с ним юморист снимает интересный контент, который находит самый тёплый отклик у подписчика пародиста.

Дочь звёздной пары Лиза Галкина почему-то реже появляется на видео звезды ТВ и интернета.

Наследники Галкина и Пугачёвой отличаются непосредственным и образным мышлением.

В своём новом видео, опубликованном в сторис Instagram, супруг Примадонны искренне восхищается полевыми цветами, которые выросли вдоль пешеходных дорожек на приусадебном участке замка в деревне Грязь.

Максим призывает сына оценить красоту диких цветов. В ответ на этом Гарри проявляет чудеса остроумия.

"Все склонились к дорожкам, как подданные Максима Галкина", — сказал Гарри.

Максим Галкин оценил замечание сына и рассмеялся. В его смехе послышались железные ноты, достойные самого величественного правителя.