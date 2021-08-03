"Сергей Витальевич с учениками": Безруков снялся с Ди Каприо и Питтом

Фотография Сергея Безрукова со звёздами Голливуда первой величины заставила подписчиков поупражняться в остроумии.

Сергей Безруков со звёздами Голливуда

Сергей Безруков разместил в своём Instagram-аккаунте снимок, на которых он запечатлён в компании вырезанных из фанеры фигур первых красавчиков фабрики грёз — Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта.

Силуэты звёзд иностранного кинематографа украшали собой вход в магазин парфюмерии.

Сергей Витальевич не упустил случая запечатлеть себя с зарубежными коллегами.

"Сегодня выходной, Дорогие мои, Хорррошие! Гуляем!!! Вот наткнулся на старых знакомых. Придумайте подпись к фотографии. Мой вариант… Once upon a time in Moscow на ТРОИХ…" — написал артист под снимком.

Поклонники Безрукова с готовностью и энтузиазмом стали придумывать подписи к снимку.

"Сергей Витальевич с учениками"; "Бригада уже не та"; "Когда Ди Каприо и Бред Питт стоят в сторонке, нервно курят", — комментировали снимок в Сети.

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