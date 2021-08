Фотография Сергея Безрукова со звёздами Голливуда первой величины заставила подписчиков поупражняться в остроумии.

Сергей Безруков разместил в своём Instagram-аккаунте снимок, на которых он запечатлён в компании вырезанных из фанеры фигур первых красавчиков фабрики грёз — Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта.

Силуэты звёзд иностранного кинематографа украшали собой вход в магазин парфюмерии.

Сергей Витальевич не упустил случая запечатлеть себя с зарубежными коллегами.

"Сегодня выходной, Дорогие мои, Хорррошие! Гуляем!!! Вот наткнулся на старых знакомых. Придумайте подпись к фотографии. Мой вариант… Once upon a time in Moscow на ТРОИХ…" — написал артист под снимком.