EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Директор МакSим сообщила об улучшении в состоянии звезды
США хотят выдворить из страны 24 российских дипломата
"Хватит только на бутылку": Соседов назвал сумму гонорара помощника Лещенко
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
Трансгендерная женщина провалилась на Олимпиаде в Токио
Мигранты устроили бунт в лагере временного размещения в Литве
Спасённых в Петербурге нерпят выпустили в Ладожское озеро
Учитель года рассказала, как купить всё необходимое для школьника
Комаровский рассказал, как защитить ребёнка от заражения COVID-19 в школе

Меган Маркл пригласила на своё 40-летие Опру Уинфри

Шоу-бизнес » Зарубежный

Четвёртого августа Меган Маркл исполнится 40 лет. Она планирует пригласить на день рождения журналистку Опру Уинфри, которая выпустила в марте скандальное интервью принца Гарри и его супруги.

Меган Маркл пригласила на своё 40-летие Опру Уинфри

Опра будет не только гостьей торжества, но и помощником в его проведении. Она уже нашла организатора вечеринок Колина Коуи.

Именно он обещает сделать праздник незабываемым. Коуи занимался организацией праздников для многих знаменитостей, среди них Ким Кардашьян, Дженнифер Энистон и Том Круз.

Меган Маркл не планирует пышных торжеств. Свой день рождения она собирается отметить дома в Санта-Барбаре в кругу семьи и друзей, сообщают "Дни24". На мероприятие приглашено около 65 человек, сообщил приближённый к супруге принца Гарри источник изданию The Sun.

Напомним, что отношения герцогов Сассекских с королевской семьёй испортились после выхода их интервью Опре Унфри. В нём принц Гарри и Меган Маркл позволили себе ряд негативных высказываний в адрес обитателей Букингемского дворца.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Стали известны подробности празднования 40-летия Меган Маркл: Рассказываем! - Новости Монархии
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
Кардиологи предупредили о риске сердечного приступа после COVID-19
Певица Ирина Грибулина: я начала выступать как вундеркинд
Меган Маркл пригласила на своё 40-летие Опру Уинфри
Михаил Горбачёв назвал два фактора, уничтоживших СССР
Директор МакSим сообщила об улучшении в состоянии звезды
США хотят выдворить из страны 24 российских дипломата
"Хватит только на бутылку": Соседов назвал сумму гонорара помощника Лещенко
Борьба всю жизнь: неподвижный целлюлит
Николай Платошкин: власть потеряла чувство реальности
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал

Интервью главы ЛДПР Владимира Жириновского радио "Комсомольская правда" вызвало международный скандал.

Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Газ
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Политика. Новости и аналитика
Жириновский объяснил свои плохие отношения с Путиным
Российский шоу-бизнес
Асмус наглядно показала "причину развода" с Харламовым
Усам Оздемиров Одиссея модуля "Наука" привела американцев в замешательство Усам Оздемиров Любовь Степушова Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов
Теннис. Новости
Японцы устроили акцию протеста во время финала Хачанова и Зверева
Новости Белоруссии
Тимановская - новая звезда оппозиции, или Почему предателей у Лукашенко всё больше
Жириновский ответил на обвинения Баку
Политика. Новости и аналитика
Жириновский ответил на обвинения Баку
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников