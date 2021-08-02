Меган Маркл пригласила на своё 40-летие Опру Уинфри

Четвёртого августа Меган Маркл исполнится 40 лет. Она планирует пригласить на день рождения журналистку Опру Уинфри, которая выпустила в марте скандальное интервью принца Гарри и его супруги.

Опра будет не только гостьей торжества, но и помощником в его проведении. Она уже нашла организатора вечеринок Колина Коуи.

Именно он обещает сделать праздник незабываемым. Коуи занимался организацией праздников для многих знаменитостей, среди них Ким Кардашьян, Дженнифер Энистон и Том Круз.

Меган Маркл не планирует пышных торжеств. Свой день рождения она собирается отметить дома в Санта-Барбаре в кругу семьи и друзей, сообщают "Дни24". На мероприятие приглашено около 65 человек, сообщил приближённый к супруге принца Гарри источник изданию The Sun.

Напомним, что отношения герцогов Сассекских с королевской семьёй испортились после выхода их интервью Опре Унфри. В нём принц Гарри и Меган Маркл позволили себе ряд негативных высказываний в адрес обитателей Букингемского дворца.

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