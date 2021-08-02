Директор МакSим сообщила об улучшении в состоянии звезды

Менеджер популярной певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала о состоянии звезды.

Она отметила, что в лечении артистки наблюдается положительная динамика.

Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, продолжает бороться за жизнь.

Сейчас врачи постепенно выводят МакSим из искусственного сна, сообщила в интервью изданию ФАН Соколова.

Она отметила, что певице стало лучше. Но ей необходимо дать спокойствие.

"Одно могу сказать: ей лучше! Сейчас самое главное — замереть, расслабиться, дать ей спокойствие, поменьше говорить про это. И она выздоровеет. Просто нужно время", — пояснила Соколова.

Напомним, что в середине июня МакSим попала в больницу с признаками COVID-19. У певицы обнаружили 80% поражение лёгких.

Также врачи диагностировали у неё и другие проблемы со здоровьем.

Чтобы сохранить силы организма для борьбы с пневмонией, врачи ввели певицу в искусственную кому.

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