"Хватит только на бутылку": Соседов назвал сумму гонорара помощника Лещенко

Музыкальный критик Сергей Соседов часто раскрывает тайные стороны жизни звёзд отечественного шоу-бизнеса.

Иногда он рассказывает о вещах, которые поражают своей несправедливостью.

Так, Соседов поведал историю о том, как автор одной популярной песни пострадал от сотрудничества с Львом Лещенко.

Поэт Вадим Волчакис решил заработать, взаимодействуя со знаменитым певцом. Он показал Лещенко свою композицию "Новогодняя". Эту песню певец пел на традиционном "Голубом огоньке".

Программу дважды показывали по телевидению, а отрывок выступления даже был включён в рекламу. Вадим Волчакис предполагал, что получит солидный гонорар, так как артисты получают хорошие деньги за эти выступления.

Но его мечта не сбылась. Волчакис заработал всего 300 рублей. И даже этот заработок он так и не получил. Дело в том, что для перечисления средств от него потребовали сумму в пять раз больше.

"300 рублей ничто, их хватит только на бутылку дешевого шампанского без закуси", — прокомментировал Сергей Соседов.

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