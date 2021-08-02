"Головные боли": Стас Пьеха о самочувствии жестоко избитого сына

Стас Пьеха объяснил, что семилетнего сына Петю, выписали из больницы, куда он попал после инцидента с соседкой по дачи. Супругу футбольного арбитра Ирину Безбородову подозревают в том, что она нанесла травмы мальчику, которые негативно отразились на самочувствии ребёнка.

Ранее Ирина Безбородова нанесла привентивный удар и написала заявление в полицию на семилетнего мальчика.

Стас Пьеха беспокоится о здоровье сына, так как даже после выписки у мальчика наблюдаются тревожные симптомы.

"С утра тошнота, головокружение, бывают головные боли, чуть-чуть иногда бывает, что пошатывает. Три дня назад, когда сын выписался, его вырвало, — цитирует слова Пьехи портал Teleprogramma. pro.

Певец объяснил, что его наследник сейчас "дома, под присмотром". В окружении близких мальчик пытается пережить нанесённую ему психологическую травму.

Нравственные страдания ребёнка, равно как и физические, по словам Стаса Пьехи, были "зафиксированы на бумаге".

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