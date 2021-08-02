Борщёва спародировала Бузову, расплакавшуюся из-за голубых крыш

Звезда команды КВН "Пятигорск" и Comedy Woman Елена Борщёва разыграла представление, в котором подписчики без труда узнали пародию на Бузову, которая очень эмоционально отреагировала на достопримечательности Греции.

У Бузовой поехала голубая крыша / пародия Comedy Woman

"Я так давно об этом мечтала. Это мечта всей моей жизни — голубая крыша", — всхлипывая, сказала комедийная артистка.

Но если у Ольги была действительно причина для эмоционального всплеска, так как она лицезрела красоты Греции, то Борщёва разыграла комедию, глядя из-за угла на невзрачную голубую крышу какого-то киоска.

Актриса всё же решила смягчить свой сатиру, объяснив, что понимает восторг Ольги.

"Оля, @buzova86, увидела крышу, не сдержалась. А если серьёзно, у меня раньше в спальне фреска была с этими крышами из Санторини, но я не знала, что это место существует!!! Когда была на Санторини, удивлялась, что все едут в эту Ойю. Сама просто провела время на пляже, а уже потом до меня дошло!!!" — написала Елена в своём Instagram-аккаунте.