Брежнева показала, как романтично проводит время с Меладзе в Венеции

Обольстительная певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками кадрами, на которых она с мужем Константином Меладзе катаются по сказочной Венеции на катере.

Вера Брежнева показала, как отдыхает с Меладзе в Венеции

Брежнева, облокотившись на плечо Меладзе, показала кусочек своего романтичного путешествия по одному из самых живописных городов мира.

Для передвижения по Венеции звёзды выбрали не медленную гондолу, а скоростной катер, от движения которого брызги летели во все стороны.

"Once in Venice", — написала по-английски Брежнева под видео (в переводе — однажды в Венеции).

Подписчики, как всегда, были очарованы женственной и прекрасной Верой.

"Богиня и гений"; "Вера вы потрясающая. Как же с вами счастлив ваш мужчина"; "Лучшая пара! Какие же вы прекрасные и милые"; "Мммм, солнечные"; "Как открытка картинка! Гармоничная пара", — комментировали пост артистки в Сети.