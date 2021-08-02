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Брежнева показала, как романтично проводит время с Меладзе в Венеции

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Обольстительная певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками кадрами, на которых она с мужем Константином Меладзе катаются по сказочной Венеции на катере.

Вера Брежнева показала, как отдыхает с Меладзе в Венеции

Брежнева, облокотившись на плечо Меладзе, показала кусочек своего романтичного путешествия по одному из самых живописных городов мира.

Для передвижения по Венеции звёзды выбрали не медленную гондолу, а скоростной катер, от движения которого брызги летели во все стороны.

"Once in Venice", — написала по-английски Брежнева под видео (в переводе — однажды в Венеции).

Подписчики, как всегда, были очарованы женственной и прекрасной Верой.

"Богиня и гений";

"Вера вы потрясающая. Как же с вами счастлив ваш мужчина";

"Лучшая пара! Какие же вы прекрасные и милые";

"Мммм, солнечные";

"Как открытка картинка! Гармоничная пара", — комментировали пост артистки в Сети.

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Автор: Елена Былкина
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