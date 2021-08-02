Обольстительная певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками кадрами, на которых она с мужем Константином Меладзе катаются по сказочной Венеции на катере.
Брежнева, облокотившись на плечо Меладзе, показала кусочек своего романтичного путешествия по одному из самых живописных городов мира.
Для передвижения по Венеции звёзды выбрали не медленную гондолу, а скоростной катер, от движения которого брызги летели во все стороны.
"Once in Venice", — написала по-английски Брежнева под видео (в переводе — однажды в Венеции).
Подписчики, как всегда, были очарованы женственной и прекрасной Верой.
"Богиня и гений";
"Вера вы потрясающая. Как же с вами счастлив ваш мужчина";
"Лучшая пара! Какие же вы прекрасные и милые";
"Мммм, солнечные";
"Как открытка картинка! Гармоничная пара", — комментировали пост артистки в Сети.
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