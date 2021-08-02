В своём Instagram-аккаунте Гоша Куценко рассказал о хитрости австралийки Джессики, которая выиграла золото в гребном слаломе с помощью презерватива.
Актёр Гоша Куценко пристально следит за достижениями наших спортсменов на Олимпиаде в Токио.
Артист разместил у себя на страничке видео, на котором показан необычный лайфхак.
Спортсменка из Австралии выступала в соревновании каноэ-одиночек. Когда у её каноэ повредился нос, она надела на нос своего судна презерватив. Средства конрацепции якобы раздавали участникам олимпиады бесплатно.
"Австралийцы обогнали нас! И вышли на 4 место!!! И я знаю почему! Потому что они воспользовались… контрацепцией. Она предохранялась!!!! А это нечестно! Победы рождаются натурально!" — написал Куценко в своём микроблоге.
Сведущие подписчики засомневались в том, что в Олимпийской деревне раздавали конрацептивы.
"Кстати, презервативы в Олимпийской деревне не выдавались. Причина: коронавирус. Откуда знаю?! Дочь — серебро в пулевой стрельбе и уже дома!!!" — прокомментировал пост артиста один из интернет-пользователей.
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