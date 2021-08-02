EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На Олимпиаде в Токио скончался один из участников
Пользователи Instagram пристыдили российских блогеров за фото на фоне пожаров
Аргументы без фактов: в США представили доклад об "утечке" коронавируса
США продадут с молотка?: госбумаги ожидает дефолт в этом году
Похищение и убийство мужчины раскрыли в Брянской области
"Помойки" и "кондовая история": Собянин высказался о Генплане Москвы
Мэр Ярославля разъяснил вопрос "могильного холмика над городской эстетикой"
CNN предлагает обречь невакцинированных от COVID-19 на голод
Пять пищевых добавок для управления кровяным давлением

Родственники просят молиться за певицу Ламу Сафонову

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Уже пять лет певица и композитор Лама Сафонова борется с тяжёлым заболеванием.

Родственники просят молиться за певицу Ламу Сафонову

У 33-летней певицы обнаружили рак четвёртой степени. У исполнительницы хита "Дыши" начались метастазы. Девушка перенесла несколько операций и курсов химиотерапии.

Близкие Сафоновой верили, что Лама сможет справиться с недугом. Неунывающая певица с рассказывала о своей борьбе с онкологическим заболеванием.

"Снаряды не рвутся, огонь не пылает, здания не рушатся… Но каждый — здесь на войне. Хоть бы повезло — это незримая расшифровка трансляции взгляда каждого человека Вселенной, кто приезжает сюда за надеждой — …надеждой жить…. Пожалуйста, люди, живите", — писала Лама в своём микроблоге всего день назад.

После в её Instagram-аккаунте появилось тревожное сообщение.

"Лама в тяжелом состоянии. Нужны ваши молитвы", — написали близкие артистки.

Поклонники Ламы не теряют надежды, что девушка всё же сумеет оправиться.

"Лама, живи!";

"Господи, спаси и сохрани, помоги выкарабкаться";

"Лама, да хранит вас Бог и дарует излечение";

"Господи, помоги ей", — пишут фолловеры Сафоновой.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Лама - Дыши HD
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
На Олимпиаде в Токио скончался один из участников
Родственники просят молиться за певицу Ламу Сафонову
Пользователи Instagram пристыдили российских блогеров за фото на фоне пожаров
Аргументы без фактов: в США представили доклад об "утечке" коронавируса
Представителей МакSим обвинили во лжи
США продадут с молотка?: госбумаги ожидает дефолт в этом году
Похищение и убийство мужчины раскрыли в Брянской области
"Помойки" и "кондовая история": Собянин высказался о Генплане Москвы
Полуобнажённый Галкин с усами вызвал восхищение публики
20 идей, которые изменят к лучшему жизнь в России
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал

Интервью главы ЛДПР Владимира Жириновского радио "Комсомольская правда" вызвало международный скандал.

Жириновский оскорбил Азербайджан и вызвал международный скандал
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Газ
"Газпром" пошёл навстречу пожеланиям Брюсселя и урезал объём поставок в Европу
Политика. Новости и аналитика
Жириновский объяснил свои плохие отношения с Путиным
Теннис. Новости
Японцы устроили акцию протеста во время финала Хачанова и Зверева
Усам Оздемиров Углеродный налог ЕС будоражит: российские экспортеры подают SOS Усам Оздемиров Любовь Степушова Кто выиграл незамеченные переговоры России и США в Женеве Любовь Степушова Василий Амирджанов Зюганов предостерёг Путина от "фашистизации" Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Жириновский ответил на обвинения Баку
Военные новости
Адмирал НАТО пригрозил "сбивать и топить русских у Крыма"
Хачанов пожаловался на несправедливое отношение к россиянам на Олимпиаде
Теннис. Новости
Хачанов пожаловался на несправедливое отношение к россиянам на Олимпиаде
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников