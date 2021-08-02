Родственники просят молиться за певицу Ламу Сафонову

Уже пять лет певица и композитор Лама Сафонова борется с тяжёлым заболеванием.

У 33-летней певицы обнаружили рак четвёртой степени. У исполнительницы хита "Дыши" начались метастазы. Девушка перенесла несколько операций и курсов химиотерапии.

Близкие Сафоновой верили, что Лама сможет справиться с недугом. Неунывающая певица с рассказывала о своей борьбе с онкологическим заболеванием.

"Снаряды не рвутся, огонь не пылает, здания не рушатся… Но каждый — здесь на войне. Хоть бы повезло — это незримая расшифровка трансляции взгляда каждого человека Вселенной, кто приезжает сюда за надеждой — …надеждой жить…. Пожалуйста, люди, живите", — писала Лама в своём микроблоге всего день назад.

После в её Instagram-аккаунте появилось тревожное сообщение.

"Лама в тяжелом состоянии. Нужны ваши молитвы", — написали близкие артистки.

Поклонники Ламы не теряют надежды, что девушка всё же сумеет оправиться.

"Лама, живи!"; "Господи, спаси и сохрани, помоги выкарабкаться"; "Лама, да хранит вас Бог и дарует излечение"; "Господи, помоги ей", — пишут фолловеры Сафоновой.

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