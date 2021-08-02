Представителей МакSим обвинили во лжи

Шоумен и телеведущий Алексей Остудин в Facebook резко высказался о менеджерах певицы МакSим.

Журналист убеждён, что у артистки "должен быть один официальный представитель, который уполномочен делать заявления".

Остудин предполагает, что помощники звезды не совсем честны. Он провёл аналогию между ситуацией с Мариной Абросимовой (настоящее имя артистки) и актрисой Анастасией Заворотнюк.

"А иначе все захотят попиариться на знаменитом имени. А ту ахинею, что они несут, будут активно обсуждать в прессе. Как опять же происходит с Максим, чей духовник из РПЦ заявил, что она приходила в сознание, когда он совершал с ней некие ритуалы… Появилась информация, что Максим вышла из комы и её подключили к какой-то там ИВЛ- light! Вы либо в коме на ИВЛ, либо нет, — написал Остудин в своём микроблоге.

Шоумен уверен, что из-за "информационного хаоса" общественность не знает, кому в этой ситуации верить. Телеведущий попросил представителей певицы предоставлять "правдивые и выверенные" данные о звезде, которые и защитят личную жизнь исполнителя, и не позволят публике "питаться слухами".

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