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Полуобнажённый Галкин с усами вызвал восхищение публики

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Максим Галкин опубликовал снимок в обольстительном образе. Из одежды на артисте — лишь белое полотенце.

Максим Галкин
Максим Галкин

Супруг Аллы Пугачёвой разместил в своём Instagram-аккаунте интересный снимок. На фотографии юморист напоминает жиголо из итальянских кинолент.

Оказалось, что Максим Галкин сознательно напустил на себя такую нарциссическую личину, сживаясь с новой ролью. Для актёрского образа пародист даже обзавёлся залихватскими усами.

"Вхожу в роль самовлюблённого соблазнителя для кино. На один кадр уже получилось, или нет? Как блогеры себя в зеркале фотографируют? Никак не научусь. Что посоветуете?" — поинтересовался комик у подписчиков.

Максим Галкин
Максим Галкин

Фолловеры из числа звёзд отметили, что Галкину блестяще удаётся передать нужный образ.

"Профи", — подписала снимок Максима певица Глюкоза.

"Уже все получилось!" — подбодрила артиста Марина Зудина.

"Макс, хорошо, но недостаточно самовлюблен всё же. Чувствуется элемент сомнения во взгляде. Вспомни Евдокимовское "совсем наглость потерял!" — написал Михаил Грушевский.

"Так вот кто Вронского играет в новом сериале Netflix "Анна К."!!!" — догадалась Наталья Краснова.

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Максим Галкин - Тебе (За двумя зайцами).mp4
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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