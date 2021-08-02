Максим Галкин опубликовал снимок в обольстительном образе. Из одежды на артисте — лишь белое полотенце.

Супруг Аллы Пугачёвой разместил в своём Instagram-аккаунте интересный снимок. На фотографии юморист напоминает жиголо из итальянских кинолент.

Оказалось, что Максим Галкин сознательно напустил на себя такую нарциссическую личину, сживаясь с новой ролью. Для актёрского образа пародист даже обзавёлся залихватскими усами.

"Вхожу в роль самовлюблённого соблазнителя для кино. На один кадр уже получилось, или нет? Как блогеры себя в зеркале фотографируют? Никак не научусь. Что посоветуете?" — поинтересовался комик у подписчиков.

Фолловеры из числа звёзд отметили, что Галкину блестяще удаётся передать нужный образ.

"Профи", — подписала снимок Максима певица Глюкоза.

"Уже все получилось!" — подбодрила артиста Марина Зудина.

"Макс, хорошо, но недостаточно самовлюблен всё же. Чувствуется элемент сомнения во взгляде. Вспомни Евдокимовское "совсем наглость потерял!" — написал Михаил Грушевский.

"Так вот кто Вронского играет в новом сериале Netflix "Анна К."!!!" — догадалась Наталья Краснова.