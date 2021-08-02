Максим Галкин опубликовал снимок в обольстительном образе. Из одежды на артисте — лишь белое полотенце.
Супруг Аллы Пугачёвой разместил в своём Instagram-аккаунте интересный снимок. На фотографии юморист напоминает жиголо из итальянских кинолент.
Оказалось, что Максим Галкин сознательно напустил на себя такую нарциссическую личину, сживаясь с новой ролью. Для актёрского образа пародист даже обзавёлся залихватскими усами.
"Вхожу в роль самовлюблённого соблазнителя для кино. На один кадр уже получилось, или нет? Как блогеры себя в зеркале фотографируют? Никак не научусь. Что посоветуете?" — поинтересовался комик у подписчиков.
Фолловеры из числа звёзд отметили, что Галкину блестяще удаётся передать нужный образ.
"Профи", — подписала снимок Максима певица Глюкоза.
"Уже все получилось!" — подбодрила артиста Марина Зудина.
"Макс, хорошо, но недостаточно самовлюблен всё же. Чувствуется элемент сомнения во взгляде. Вспомни Евдокимовское "совсем наглость потерял!" — написал Михаил Грушевский.
"Так вот кто Вронского играет в новом сериале Netflix "Анна К."!!!" — догадалась Наталья Краснова.
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