"Расхождение интересов": Пригожин назвал причину возможного разрыва с Валерией

Иосифа Пригожина связывают с певицей Валерией не только брачные узы. Он является и её музыкальным продюсером.

Пригожин признаёт, что часто плодотворное сотрудничество продюсера с исполнителем заканчивается скандалом и окончанием совместной деятельности.

Недавно Пригожин рассказал, по каким причинам отказался бы продюсировать супругу.

"Как минимум расхождение наших интересов. В таком случае я через какое-то время, как и любой другой человек, захотел бы избавиться от этого "балласта", — пояснил он.

В настоящее время у супругов гармония и личном, и в профессиональном плане. Иосиф Пригожин не планирует прекращать продюсирование артистки.

Сейчас Валерия работает над выпуском альбома совместно с Максимом Фадеевым, который, недавно продал права на музыку своих артистов.

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