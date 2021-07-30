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Анна Семенович призналась, что готова растить ребёнка без мужа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Анна Семенович несколько месяцев назад заявила, что решила заморозить свои яйцеклетки. По словам артистки, она сделала это на случай, если в ближайшем будущем она не встретит мужчину, с которым захочет создать семью.

Анна Семенович призналась, что готова растить ребёнка без мужа

Недавно у певицы был роман, однако спустя полтора года она поняла, что этот человек ей не подходит.

Но несмотря на неудачные попытки в создании семьи, Анна не отчаивается и даже заявила, что готова стать матерью-одиночкой.

"Если так случится, что я не встречу мужчину своей мечты, а захочу стать мамой, я обязательно решусь на это. Уверена, что сама прекрасно смогу воспитать ребенка, я к этому готова — и морально, и материально", — сообщили она в интервью WomanHit.

Артистка признаётся, что, конечно, в идеале хотела бы выйти замуж за любимого мужчину и родить от него ребёнка. Однако Семенович понимает, что может и не встретить такого человека.

Она считает себя самодостаточной женщиной, которая сможет воспитать ребёнка одна.

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Личная жизнь 40-летней АННЫ СЕМЕНОВИЧ / Почему певица не собирается замуж и рожать детей
Автор: Снежана Шахова
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