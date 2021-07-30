Актёра фильма "Марш Турецкого" обнаружили мёртвым в квартире

Тревогу подняла знакомая артиста. Женщине долгое время не удавалось дозвониться ни до актёра, ни до его матери, с которой он проживал в одной квартире.

Тело 47-летнего актёра Максима Михайлина нашли в его собственной квартире, расположенной на Мосфильмовской улице Москвы.

По предварительной информации, артист скончался примерно за десять дней до того, как его труп был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов.

В полицию с просьбой проверить жильё Михайлина, где он жил вместе с 69-летней матерью, обратилась знакомая умершего.

Она забеспокоилась, так как артист долгое врем не отвечал на её звонки. Женщина приходила к дверям квартиры, стучала, однако ей никто не отвечал.

Приехавшие оперативники выломали дверь и нашли бездыханное тело Михайлина.

Эксперты предварительно установили, что кончина наступила за семь-десять дней до обнаружения тела.

Следов борьбы и признаков насильственной смерти зафиксировано не было. Медики отметили, что сердце Михайлина остановилось по естественным причинам.

Точная информация станет известна после работы патологоанатомов. Полиция начала проверку по факту обнаружения трупа.

Российский актёр Максим Михайлин известен публике по ролям в сериалах "Марш Турецкого" и "Закон и порядок".

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