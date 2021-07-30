Прусикин из Little Big ответил на нападки экс-мэра Иркутска

Ранее бывший мэр Иркутска упрекнул музыканта Илью Прусикина за неумение отличить пыльцу от деревьев, плавающей на поверхности озера Байкал, от настоящего загрязнения.

Депутат законодательного собрания Иркутской области Виктор Кондрашов снял забавное видео на мотив песни коллектива Little Big "Uno". В ролике он поёт о том, что Прусикину следовало бы лучше учиться в школе, чтобы не допускать подобных промахов.

Кондрашов также пошутил: то, что певец принял за загрязнение, на самом деле — пыль от депутатских сапог.

Ответ Кондрашову, который музыкант опубликовал в своём Instagram-аккаунте, не был столь же ярок. Илья ограничился небольшим письменным постом.

"Байкал — одно из самых красивых мест на Земле, где я был! Если бы в нём ещё никто сапоги не мыл, то цены бы ему не было… А пока ношу усы, трусы и не справляю нужду в озеро! И что я вам хочу ещё сказать: не просто так становятся бывшими!" — написал Прусикин в своём микроблоге.

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