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Прусикин из Little Big ответил на нападки экс-мэра Иркутска

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ранее бывший мэр Иркутска упрекнул музыканта Илью Прусикина за неумение отличить пыльцу от деревьев, плавающей на поверхности озера Байкал, от настоящего загрязнения.

Прусикин из Little Big ответил на нападки экс-мэра Иркутска

Депутат законодательного собрания Иркутской области Виктор Кондрашов снял забавное видео на мотив песни коллектива Little Big "Uno". В ролике он поёт о том, что Прусикину следовало бы лучше учиться в школе, чтобы не допускать подобных промахов.

Кондрашов также пошутил: то, что певец принял за загрязнение, на самом деле — пыль от депутатских сапог.

Ответ Кондрашову, который музыкант опубликовал в своём Instagram-аккаунте, не был столь же ярок. Илья ограничился небольшим письменным постом.

"Байкал — одно из самых красивых мест на Земле, где я был! Если бы в нём ещё никто сапоги не мыл, то цены бы ему не было… А пока ношу усы, трусы и не справляю нужду в озеро! И что я вам хочу ещё сказать: не просто так становятся бывшими!" — написал Прусикин в своём микроблоге.

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Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов спародировал Little Big на Байкале
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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