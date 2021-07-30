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Лоза назвал статистику по "ковиду" липовой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юрий Лоза продолжает писать яростные посты в социальных сетях против вакцинации от коронавируса.

Лоза назвал статистику по "ковиду" липовой

Автор хита "Плот" Юрий Лоза крайне недоверчиво относится к вакцинаци против COVID-19.

Музыканта смущает непоследовательность антиковидных мер, предпринимаемых в стране.

"Переполненное метро по утрам, многотысячные "Алые паруса" и битковой стадион на чемпионате Европы говорят нам о том, что в верхах никто пандемии не боится. Попова этих столпотворений в упор не замечает, однако упорно пугает липовой статистикой для того, чтобы вколоть всем подряд не прошедшую должных проверок химическую смесь", — написал Юрий Эдуардович в своём ВК-аккаунте.

Юрий Лоза склонен доверять нобелевскому лауреату Люку Монтанье, который заявляет, что прививаться ни в коем случае нельзя из-за непредсказуемости последствий.

"Он — учёный с мировым именем, открывший и описавший в своё время вирус СПИДа. Они говорят, что вакцина прошла все испытания и абсолютно безопасна, он утверждает, что подобные заявления абсурдны с точки зрения доказательной медицины, так как для подтверждения пользы или вреда требуется в три раза больше времени," — пишет знаменитость.

Многие подписчики поддержали рассуждения певца, однако нашлись и сторонники иной точки зрения.

"Все эти рассуждалки, надувание щёк, нахмуривание бровей, многозначительное закатывание глаз действует ровно до того, пока не попадёшь туда, в красную зону...", — комментируют пост Лозы в Сети.

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