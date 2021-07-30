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Ольгу Бузову в Греции носит на руках стройный брюнет

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Одна из подруг Ольги Бузовой "засветила" бойфренда звезды "Дома-2".

Ольгу Бузову в Греции носит на руках стройный брюнет

Одна из спутниц поющей ведущей разместила в сторис Instagram фотографию, на которой можно увидеть предполагаемого возлюбленного Бузовой.

На снимке стройный брюнет несёт знаменитость на руках. Судя по всему, парочка проводит вместе сказочные деньки в Греции.

Интересный снимок появился в распоряжение Telegram-канала "Только никому".

В своём Instagram-аккаунте Ольга Бузова предполагаемого жениха не показывает.

Свидетельством того, что у Бузовой появился новый воздыхатель, служат её фото с шикарными букетами, которые, возможно, ей дарит скрытный молодой человек.

В начале 2021 года звезда со скандалом рассталась со своим женихом Давидом Манукяном, обвинив шоумена в изменах и рукоприкладстве.

О своим личных переживаниях Ольга рассказывает публике с помощью песен.

"Розовые очки бьются стеклами вовнутрь. Девочку, что любит сильно, так легко обмануть. Повзрослела девочка. В сумке красная помада. Больше ей такой любви не надо, не надо, не надо", — пела Ольга после расставания с Давой.

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Автор: Елена Былкина
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