Ксения Бородина поругалась с Ольгой Бузовой из-за гнусной лжи

Бывшие коллеги по "Дому-2" Бородина и Бузова крепко поссорились.

Причиной разногласий экс-соратниц стал рассказ Ольги Орловой, которая пожаловалась на то, что Ольга Бузова поставила своих коллег в трудное положение тем, что решила не выходить в эфир за несколько часов до трансляции шоу.

Экс-солистка группы "Блестящие" уверила, что ничего не подозревала о том, что на место Ольги собираются пригласить её бывшего жениха Давида Манукяна.

Бузова назвала подобные рассуждения ложью, поэтому за Орлову вступились Ксения Бородина и Влад Кадони.

Весной этого года Бузова уволилась с телестройки, а после отписалась от своих бывших коллег в социальных сетях.

Ксения Бородина уверяет, что говорит неправду как раз Бузова.

"Я очень люблю Ольгу Орлову и не дам никому делать из нее врушку! Я узнала об уходе Бузовой в 13:00, а в 20:00 состоялось лобное, которое мы должны были вести вместе. Вечная ложь!" — написала Бородина, желая заступиться за свою соведущую.

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