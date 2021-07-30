Ирина Шейк показала откровенные фотографии топлесс

35-летняя модель Ирина Шейк периодически балует публику "горячими снимками". Её коллекцию пополнила смелая фотосессия, на которой звезда предстала без бюстгальтера. Подписчики обратили внимание на прививку БЦЖ на теле звезды.

Ирина Шейк

В Instagram модель поделилась архивными снимками, сделанными 11 лет назад знаменитым американским фотографом Питером Бирдом.

На снимке звезда позирует топлесс, прикрывая голую грудь ладонями.

Безупречная фигура Шейк делает фотографии очень эстетичными.

Комментируют пост модели российского происхождения, проживающей в США, в основном англоязычная публика.

Проницательные поклонники Шейк отметили, что фото было сделано в период, когда русская модель встречалась с футболистом Криштиану Роналду.

Ирина Шейк

Русские же фанаты Ирины отличились необычными комментариями. Скрупулёзно рассмотрев снимок модели, фолловеры сделали забавное наблюдение.

"Кто заметил БЦЖ?" — спросили в Сети "Я так определяю своих за рубежом", — поделился своим опытом один из фолловеров.

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