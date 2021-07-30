Молодая жена Петросяна вспомнила, как жила в долгах

33-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поведала, насколько тяжело ей пришлось, когда она приехала покорять Москву.

Татьяна Брухунова сейчас ни в чём не нуждается. Молодая женщина балует себя покупками. Она с удовольствием приобретает брендовую одежду и обувь. Своими приобретениями Татьяна хвастается в Instagram-аккаунте.

Недавно Брухунова вместе с именитым супругом отдохнула на Мальдивах. За элитный отдых Евгений Ваганович заплатил солидную сумму.

Но когда-то Татьяне приходилось усиленно экономить.

Брухунова училась в Московском университете культуры и искусства (МГУКИ) по специальности "менеджмент". Материальное положение студентки было шатким. Она испытывала материальные трудности. Чтобы как-то выкрутиться, Татьяна занимала у знакомых деньги, однако долги очень её беспокоили.

"Когда я училась в универе (+ первые годы работы в Театре с зарплатой в 8000 рублей), а в чужом городе нет никого, кто может выручить, я брала в долг у подруг. Но никогда не задерживала возврат! Бывало, что и перезанимала аналогичную сумму. Выкручивалась как могла… Беря в долг, я плохо спала. Физически ощущала тягость. Мысль о том, что нужно скорее вернуть, изрядно выматывала", — написала Татьяна в своём микроблоге.

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