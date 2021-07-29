Киркорова раскритиковали за фото с двумя мужчинами

Филипп Киркоров решил поделиться с подписчиками своими впечатлениями от поездки в Нью-Йорк и опубликовал на своей странице в Instagram несколько фото.

На некоторых из них он запечатлён в компании неизвестных мужчин.

Артист предложил пользователям сначала поставить лайки на фото с друзьями, которые готовы вместе с ним прокатиться даже на самом страшном аттракционе. Также Филипп предложил рассказать об интересных местах в этом городе, который он посетит в следующий раз.

Фанаты заподозрили Киркорова в новом романе.

"А как же Дава", "Два голубка", — написали некоторые подписчики.

Большинство же пользователей отметили, что король российской эстрады с каждым годом выглядит всё лучше и лучше.

Сам исполнитель пока никак не прокомментировал домыслы подписчиков.

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