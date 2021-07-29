Лолита объяснила, почему два года не виделась с единственной дочерью

Всё это время девушка жила на Украине вместе со своей бабушкой, а Лолита часто её навещала.

Но в последнее время из-за пандемии COVID-19 и ухудшения отношений с Украиной, певице редко удавалось видеться с дочерью.

"Академия, экзамены, пандемия — и в результате почти два года не видела дочь. Еще и запрет въезда в Украину", — пожаловалась артистка.

Лолита обрадовалась, что "есть нейтральная полоса в виде Болгарии, которую недавно открыли". Именно здесь ей и удалось встретиться со своими близкими.

"Мое разумное и скромное Счастье по имени Евочка", — подписала видео певица.

По данным СМИ, Ева — студентка престижной академии Варшавы и в совершенстве владеет несколькими иностранными языками.

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