Ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева опубликовала в своём Instagram-аккаунте старую фотокарточку, на которой вместе с ней запечатлён Андрей Григорьев-Аполлонов до того, как он пополнил ряды группы "Иванушки International".
Снимок был сделан на дебютной церемонии премии "Кинотавр" в 1990 году. На снимке рыжему "Иванушке" всего 20 лет. В то время, по информации Гузеевой, парень подрабатывал манекенщиком.
"А что я нашла… И даже один из Иванушек в бытность работы манекенщиком в Сочи. И Алика и Лариса Удовиченко. Кинотавр начало девяностых…" — подписала снимок Гузеева.
Снимок заинтересовал Алику Смехову.
"Это первый Кинотавр", — объяснила певица.
Подписчики с восхищением отнеслись к архивному снимку.
"Что нравится-что сразу все безошибочно узнаваемы, несмотря на прошедшую кучку лет";
"Молодость и красота — убойное оружие! И у Иванушки тоже!;
"Какие все молодые, хорошенькие, обожаю старые фото находить", — комментировали снимок подписчики Гузеевой.
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