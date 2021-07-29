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Гузеева показала архивный снимок с рыжим из "Иванушек"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева опубликовала в своём Instagram-аккаунте старую фотокарточку, на которой вместе с ней запечатлён Андрей Григорьев-Аполлонов до того, как он пополнил ряды группы "Иванушки International".

Лариса Гузеева
Лариса Гузеева

Снимок был сделан на дебютной церемонии премии "Кинотавр" в 1990 году. На снимке рыжему "Иванушке" всего 20 лет. В то время, по информации Гузеевой, парень подрабатывал манекенщиком.

"А что я нашла… И даже один из Иванушек в бытность работы манекенщиком в Сочи. И Алика и Лариса Удовиченко. Кинотавр начало девяностых…" — подписала снимок Гузеева.

Снимок заинтересовал Алику Смехову.

"Это первый Кинотавр", — объяснила певица.

Алика Смехова, Лариса Гузеева, Андрей Григорьев-Аполлонов, Лариса Удовиченко
Алика Смехова, Лариса Гузеева, Андрей Григорьев-Аполлонов, Лариса Удовиченко

Подписчики с восхищением отнеслись к архивному снимку.

"Что нравится-что сразу все безошибочно узнаваемы, несмотря на прошедшую кучку лет";

"Молодость и красота — убойное оружие! И у Иванушки тоже!;

"Какие все молодые, хорошенькие, обожаю старые фото находить", — комментировали снимок подписчики Гузеевой.

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Автор: Елена Былкина
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