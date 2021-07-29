После смерти отца Юлию Меньшову удивляют мистические совпадения

Телеведущая Юлия Меньшова восхитилась проницательности отца, которая не поддаётся никаким рациональным объяснениям.

Юлия Меньшова поделилась с подписчиками мыслями об отце. Спустя время дочь режиссёра всё больше понимает, насколько уникальным человеком был её родитель.

Артистка рассказала несколько мистических совпадений, связанных со знаменитым отцом.

"Я родилась в день ангела папы, о чем мы узнали, конечно, много позже, чем я появилась на свет. Папа захотел назвать меня Юлей, не думая ни о каких традициях, однако спустя годы также выяснилось, что мои именины приходятся на 29 июля. Угадал — все!" — написала телеведущая в Instagram.

То, что подобные совпадения "неслучайны" Юлия поняла совсем недавно. Артистка объяснила, что ее будто подкинуло на высокий гребень волны тепла, вызванное теплыми словами поклонников таланта Владимира Валентиновича. В этот момент она ощутила присутствие покойного отца.

"След его огромной любви, которую он так щедро умел дарить людям и которая теперь неожиданно возвращается и ко мне, становясь отчасти моей "охранной грамотой"", — отметила наследница режиссёра.

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