Актёра Владимира Стеклова поместили в "красную ковидную зону"

У звезды сериала "Кадетство" Владимира Стеклова диагностировали коронавирусную инфекцию. Состояние артиста оценивается как средне-тяжёлое.

28 июля 73-летний артист почувствовал резкое недомогание. У него поднялась высокая температура, он начал испытывать трудности с дыханием и терял сознание.

Врачи скорой помощи, которую вызвала дочь актёра, приняли решение о незамедлительной госпитализации.

В настоящее время Владимир Александрович находится под наблюдением врачей одной из столичных клиник.

Артист активно снимался в кино. Зрители запомнили его киноработы в сериалах "Кадетство", "Годунов", "Молодежка" и многих других.

За плечами Стеклова четыре брака. В настоящий момент артист состоит в браке с Ириной Дерягиной, которая младше Владимира Александровича на 33 года. В 2018-м в семье Стеклова родилась дочь Арина.

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