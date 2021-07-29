У звезды сериала "Кадетство" Владимира Стеклова диагностировали коронавирусную инфекцию. Состояние артиста оценивается как средне-тяжёлое.
28 июля 73-летний артист почувствовал резкое недомогание. У него поднялась высокая температура, он начал испытывать трудности с дыханием и терял сознание.
Врачи скорой помощи, которую вызвала дочь актёра, приняли решение о незамедлительной госпитализации.
В настоящее время Владимир Александрович находится под наблюдением врачей одной из столичных клиник.
Артист активно снимался в кино. Зрители запомнили его киноработы в сериалах "Кадетство", "Годунов", "Молодежка" и многих других.
За плечами Стеклова четыре брака. В настоящий момент артист состоит в браке с Ириной Дерягиной, которая младше Владимира Александровича на 33 года. В 2018-м в семье Стеклова родилась дочь Арина.
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