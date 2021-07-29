Орлова уверена, что Шепелев решил вычеркнуть все воспоминания о Фриске

Когда Жанна Фриске боролась с тяжёлым недугом, Дмитрий Шепелев общался с Ольгой Орловой. После смерти артистки шоумен прекратил всякую связь с подругой умершей избранницы.

Орлова не склонна в чём-либо винить Шепелева.

"Думаю, Дима уже принял решение, и я никак не могу повлиять на него, как бы мне ни хотелось. Наверное, я ассоциируюсь у него с тем временем, которое он не хочет вспоминать. Он просто решил вычеркнуть из своих текущих дней всё, что связано с Жанной. Но всегда есть две правды. Ты представляешь ситуацию в своей голове так, а я — по-другому. Важно договориться", — цитирует Орлову "СтарХит".

Ольга мечтает пообщаться с сыном Жанны Фриске — Платоном. Певица очень давно не видела мальчика, который является её крёстным сыном.

"После того как Жанны не стало, началась какая-то грязная история, в которую я не хотела вступать, потому что моя Жанна этого не заслужила. В любом случае я очень бы хотела, чтобы Дима разрешил мне хотя бы раз в полгода встречаться с Платоном, потому что я его крестная мама. Для меня это очень важно. Мне жаль, что все так случилось. Но что я могу сделать? В прошлом году писала Диме, но ответ был негативный. Может, когда-то он изменит свое мнение", — выражает надежду Орлова.

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