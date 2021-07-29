Дама, выгнавшая с площадки детей с аутизмом, попросила прощения

Жительница Санкт-Петербурга Наталья Липская принесла извинение за своё поведение. О неприглядном поступке женщины ранее высказались Эвелина Блёданс, Мария Кожевникова, Екатерина Варнава. Гневные посты в социальных сетях звёзд принесли женщине неприятную известность.

Липская отличилась тем, что в штыки восприняла то, что особенные дети стали играть на детской площадке рядом со здоровыми ребятишками. Она порекомендовала родителям особенных детей подыскать изолированное место для игр, так как её внучка якобы чего-то испугалась.

Скандальная дама попыталась воздействовать на больных детей с помощью управляющей компании.

В итоге женщина признала, что была не совсем права, устраивая скандал на детской площадке.

"Я была, конечно, груба. Посмотрела это видео единственный раз. В нем я отталкивала женщину, но это было на последней минуте нашего разговора, когда я уже звонила в управляющую компанию, потому что понимала: мне не справиться. За это хочу принести извинения", — цитирует "Лен ТВ 24" слова Липской.

При этом она осталась тверда в своих убеждениях.

"Одно дело, когда пришла мама с больным ребенком — будь то аутист или малыш с синдромом Дауна. Про одного ребенка я могу рассказать своей внучке, отметить, что бывают такие детки. Но когда тебя окружают около десяти таких детей, причем школьного возраста, которые бегают и издают разные странные звуки…" — негодует Липская.

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