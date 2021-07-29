Асмус сфотографировалась на Шри-Ланке с копией Гарика Харламова

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус собирается порадовать публику "Булками".

Кристина Асмус

Творческая жизнь Кристины Асмус бьёт ключом. Актриса отправилась на Шри-Ланку вместе со своей дочкой Настей от Гарика Харламова для съёмок.

В своём Instagram-аккаунте Асмус опубликовала интригующий снимок. На фото рядом с Асмус запечатлён видный мужчина, который по типажу напоминает бывшего мужа артистки.

Кристина Асмус

Чтобы уберечь подписчиков от ошибки, Кристина сразу предупредила, что рядом с ней не Гарик.

В действительности рядом с разведенной актрисой запечатлён её коллега 30-летний актёр Борис Дергачёв, известный публике по таким фильмам, как "Аритмия", "Огонь" и "Гуляй, Вася".

"Это мы с Борисом на съемках фильма "Булки". Фото сделано здесь же, на Шри-Ланке, 1,5 года назад. Тогда ещё не было никакого разрыва связок, никакой пандемии и я была замужем. Сейчас здесь всё по-другому", — пишет Асмус под фото.

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